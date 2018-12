Le 21 août 2016. C’est la dernière fois que l’on a vu Abou Diaby (32 ans) sur un terrain de football au plus haut niveau, à l’occasion d’un Guingamp-Olympique de Marseille (2-1). Depuis, on n’a plus vraiment entendu parler du milieu de terrain passé par l’INF Clairefontaine et l’AJ Auxerre, hormis pour des actions humanitaires ou des reportages sur ses blessures à répétition. Invité de Dimanche de Foot sur RTI en Côte d’Ivoire, l’international tricolore (16 sélections, 1 but) n’a d’ailleurs pas pu éviter les questions sur son état de santé.

« Je me suis fixé l’idée de me rééduquer sur un an afin de trouver preneur. Il était temps pour moi de me mettre hors circuit. Grâce à la rééducation, je veux retrouver une santé qui me permettra de remonter sur les terrains et d’être performant à nouveau. Ce temps était nécessaire. C’est vrai qu’en tant que footballeur, ça peut engendrer de la frustration, mais je pense que, là, c’était la meilleure solution pour moi », a-t-il expliqué.

« Me revoir sur les terrains en 2019 ? Oui, je l’espère »

L’ancien d’Arsenal a ensuite détaillé son plan de bataille pour réussir son come-back. « Je voulais dans un premier temps retrouver un équilibre au niveau de mon corps, après toutes mes blessures aux chevilles. Il fallait aussi travailler sur tout ce qui est cicatrices liées à mes nombreuses blessures musculaires. Ensuite, il y a de la réathlétisation, de la préparation physique. Il y a un protocole à suivre, des étapes à franchir. Pour l’instant, je m’en tiens à cela et je verrai ce que je ferai ensuite », a-t-il confié.

Ce programme a un but précis : se remettre en selle pour retrouver les pelouses l’année prochaine. « Me revoir sur les terrains en 2019 ? Oui, je l’espère », a-t-il conclu. Une petite phrase glissée avec le sourire qui ouvrira la porte aux plus grandes spéculations sur son avenir. Reste désormais à savoir si Abou Diaby aura réussi son pari fou de redevenir le footballeur de talent qu’il était avant que les pépins physiques ne brisent sa trajectoire ascendante.