Parti de Lille pour l’AS Monaco en 2016, Djibril Sidibé voyait en l’ASM, le club idéal pour passer un cap dans sa carrière. Difficile de lui donner tort compte tenu du chemin qu’il a parcouru. Demi-finaliste de la Ligue des Champions 2017 et sacré champion de France la même année, il est également devenu international français (18 capes, 1 but). Un statut qui lui a permis de participer à la Coupe du monde 2018 avec la France et de gagner le titre suprême.

Devenu une valeur sûre à son poste, il aurait d’ailleurs pu rejoindre l’Atlético de Madrid à l’été 2018. Néanmoins, il a enchaîné une troisième saison sur le Rocher. Sans doute celle de trop. Balbutiant dès les premiers matches, le natif de Troyes a vécu un calvaire. Affichant d’incroyables lacunes défensives, il a aussi connu quelques petits pépins physiques. A son compteur, 32 matches dont 26 en Ligue 1. N’entrant pas forcément dans le nouveau cycle initié par l’AS Monaco et ayant déjà fait le tour du sujet, un départ semblait inéluctable.

Disposant d’une belle côte sur le marché anglais, Djibril Sidibé a vu plusieurs formations venir à sa rencontre. Crystal Palace, Watford, West Ham ou encore Newastle ont été liés au latéral droit. C’est finalement Everton qui a décidé de miser sur le Français avec un prêt assorti d’une option d’achat. Les Toffees ont annoncé la nouvelle par l’intermédiaire d’un communiqué : « Djibril Sidibé, vainqueur de la Coupe du Monde, rejoint Everton. Il est prêté pour la saison 2019/2020 par l’AS Monaco. Les Blues possèdent l’option d’acheter le latéral droit, qui faisait partie de l’équipe de France qui a triomphé lors de la Coupe du Monde l’année dernière, » précise ce dernier. Djibril Sidibé, devient ainsi la sixième recrue estivale d’Everton après André Gomes, Jonas Lössl, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin et Moïse Kean.

