Une page se tourne dans le football anglais. Le 24 novembre 2016, Steven Gerrard a annoncé qu’il raccrochait les crampons définitivement. Ce jeudi 2 février 2017, Frank Lampard en a fait de même. L’Anglais âgé de 38 ans a publié un long message sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle. « Après 21 années incroyables, j’ai décidé qu’il était temps de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Bien que j’ai reçu de nombreuses offres excitantes pour continuer à jouer, aussi bien ici qu’à l’étranger, je sens qu’à 38 ans, il est temps de commencer un nouveau chapitre dans ma vie. Je suis immensément fier des trophées que j’ai gagnés, d’avoir représenté mon pays plus de 100 fois et d’avoir marqué plus de 300 buts dans ma carrière. J’ai tellement de gens à remercier. »

Il poursuit : « Je voudrais remercier mes fantastiques coéquipiers, entraîneurs, managers, staffs avec qui j’ai eu le privilège de travailler. Je voudrais aussi rendre hommage aux clubs que j’ai représentés. D’abord, West Ham United, qui m’a lancé en 1996. Merci aux gens là-bas qui ont cru en moi lorsque j’étais jeune. Plus récemment, Manchester City et le New-York City FC. J’ai apprécié mes dernières années de joueur dans ces deux clubs et vraiment apprécié le soutien que j’ai reçu du City Football Group et des fans des deux équipes ». Frank Lampard n’a pas oublié de remercier Chelsea.

Chelsea à jamais dans son cœur

« Bien sûr, la plus grande partie de mon cœur appartient à Chelsea, un club qui m’a donné tant de superbes souvenirs. Je n’oublierai jamais l’opportunité qu’ils m’ont donnée et les succès qu’on a connus ensemble. Il est impossible de remercier individuellement tous les gens qui m’ont aidé, supporté durant les 13 années passées ici. Tout ce que je peux dire, du jour où j’ai signé à aujourd’hui, je serai éternellement reconnaissant pour tout, envers chacun. Les fans de Chelsea ont apporté un tel soutien, à mes coéquipiers et moi. Leur passion et leur faim m’ont poussé à donner le meilleur, année après année. Je ne pourrais pas l’avoir fait sans eux. » Une décision ferme et définitive de la part du milieu de terrain. Pourtant, après son départ du New York City FC, il avait décidé de prendre son temps et de, pourquoi pas, relever un nouveau et dernier challenge. « Je déciderai en janvier si je continue à jouer ou pas, car j’ai quelques propositions », avait-il confié à la BBC en décembre dernier.

Des mots qui n’étaient pas passés inaperçus. Plusieurs clubs dont Crystal Palace et Swansea s’étaient penchés sur son cas. Mais visiblement, ils n’ont pas réussi à convaincre l’expérimenté Frank Lampard. Ce grand Mister du football anglais met ainsi un terme à une belle et longue carrière marquée par son passage à Chelsea où il a notamment gagné la Ligue des Champions en 2012. Il a également porté le maillot de West Ham, Swansea, Manchester City et donc du New York City FC. L’homme aux plus de 600 matches en Premier League et aux 106 capes avec l’équipe d’Angleterre tire sa révérence. Mais comme d’autres avant lui, on pourrait le voir encore près des terrains dans les prochaines années. Il avait confié récemment : « Je serai toujours à Chelsea, quoiqu’il arrive, même si c’est simplement avec mon abonnement pour aller au stade. Je vais rester en contact avec eux. (...) Avoir un rôle au sein du club ou non n’est pas de mon ressort, donc je ne peux rien dire de plus. J’adorerais retourner à Chelsea, mais ça ne marche pas comme ça ». Le message est passé.