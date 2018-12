Dembélé fait jeu égal avec Mbappé et Neymar

Décidément, la presse catalane ne se remet toujours pas du but phénoménal inscrit par Ousmane Dembélé mardi soir lors de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre Tottenham (1-1). Après les louanges de la veille, place ce matin à l’analyse des statistiques du champion du monde français. Comme le rapporte Mundo Deportivo, l’ancien Rennais est véritablement en train de prendre son envol. Et malgré les polémiques et les retards, il en est cette saison à 4 buts et 5 passes décisives lors des 9 dernières rencontres qu’il a disputées. En Ligue des Champions, il ferait même jeu égal en termes de statistiques avec le Brésilien du PSG, Neymar et son coéquipier et champion du monde en Équipe en France, Kylian Mbappé. Le phénomène ne fait donc que commencer.

Le Real Madrid descendu en flammes par la presse espagnole

Certes, le Real Madrid est qualifié pour les 8e de finale et sera même tête de série lors du tirage au sort lundi prochain à Nyon. Mais les Madrilènes laissent leurs supporters dans le doute après la gifle reçue hier soir face au CSKA Moscou à domicile (0-3). Ce matin, c’est un déluge de critiques qui s’abat sur les champions d’Europe. Pour AS, les joueurs qui étaient sur la pelouse hier ne sont « pas remplaçants pour rien ». Le quotidien indique qu’il s’agit de la pire défaite du Real sur sa pelouse en Coupe d’Europe. Pour Marca, c’est « une nuit à oublier » surtout pour Isco, sifflé et qui a refusé de prendre le brassard de capitaine à la sortie de Marcelo. Enfin, la presse catalane s’en donne à cœur joie : « il y avait du ridicule et des sifflets hier soir à Bernabeu », pour Sport.

Owen vole au secours de Paul Pogba

Encore critiqué hier soir après sa prestation lors de la défaite de Manchester United sur la pelouse de Valence (1-2), Paul Pogba s’est trouvé un ailier de circonstance. Il s’agit de Mickael Owen. Le Ballon d’Or 2001, comme le rapporte le Sun, a indiqué que les performances moyennes du champion du monde pouvaient aussi être imputées à José Mourinho. L’ancien joueur de Liverpool a critiqué notamment le management et le système de jeu du Special One avant de déclarer : « si Pogba jouait sous les ordres d’un Guardiola ou d’un Klopp, nous regarderions l’un des meilleurs joueurs du monde. » C’est dit !