Paul Pogba veut rester à Manchester United

Alors qu’hier la presse anglaise se faisait le relais de rumeurs mettant Paul Pogba sur le départ, aujourd’hui les quotidiens outre-Manche continuent de faire leur une sur l’international français et sur sa situation à Manchester United. Selon le Sun Sport, l’ancien Turinois voudrait rester à MU la saison prochaine afin de pouvoir prouver à José Mourinho qu’il est un grand joueur et qu’il peut gagner sa place de titulaire sur le long terme. Une information à contre-courant de celles d’hier qui expliquait que José Mourinho s’était résigné à le voir partir. Le Daily Star ajoute que deux de ses coéquipiers et cadres du vestiaire, Mickael Carrick et David De Gea, sont venus discuter avec La Pioche afin qu’il recolle les morceaux avec le technicien portugais.

Pogba quand même proposé au PSG ?

Cependant, tous les tabloïds anglais ne relaient pas les mêmes informations et certains continuent d’alimenter les rumeurs d’un départ. Selon le Daily Mail, l’agent du Français, le célèbre Mino Raiola, aurait proposé Pogba au Paris Saint-Germain pour cet été. Une manière de procédé qui est courante chez l’agent puisque ces dernières semaines plusieurs médias ont révélé que le joueur formé au Havre avait été proposé cet hiver au Real Madrid et à Manchester City. Cependant, Pogba au PSG c’est vraiment loin d’être fait. Avec les contraintes du fair-play financier, il n’est pas dit que le club de la capitale soit capable de dépenser les 102 millions d’euros espérés par MU.

Les Herbiers à l’honneur

Qualifiés pour la finale de la Coupe de France après sa victoire sur la pelouse de La Beaujoire contre Chambly (2-0), Les Herbiers sont à l’honneur de la presse française ce matin. Le journal L’Équipe consacre notamment sa une au club de National qui s’est qualifié pour la première fois de son Histoire pour une finale. « La Vendée au paradis », titre le quotidien français.« Incroyable finale », lâche le journal local le Courrier de l’ouest qui se réjouit de la performance du club vendéen qui connaîtra son adversaire ce soir. Ce sera Caen ou le PSG.