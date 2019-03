Ronald Koeman avait raison, en conférence de presse, avant la réception à Rotterdam de la Biélorussie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. « Memphis n’a rien à me prouver, il m’a souvent montré à quel point il était bon. (…) Peut-être que c’est pourquoi il se sent un peu mieux chez les Oranjes que dans son club, espérons que cela reste ainsi. Avec nous, il joue toujours comme attaquant, il joue régulièrement avec beaucoup de liberté », avait-il déclaré au sujet de son attaquant, en panne d’efficacité et de confiance à l’Olympique Lyonnais.

L’attaquant de 25 ans lui a rendu la pareille en livrant une prestation splendide, auréolée de deux buts et deux passes décisives. Il a ainsi marqué dès la première minute de jeu en interceptant une passe en retrait vers le gardien adverse, a donné un amour de passe décisive, d’une subtile talonnade, à Wijnaldum, a inscrit un penalty et parachevé son festival par une passe décisive à destination de van Dijk après avoir failli marquer un triplé.

La Passe D en talonnade pic.twitter.com/PIrbOgBnG5 — Olympique Lyonnais (@OL) 22 mars 2019

Depay est transfiguré en sélection

Évidemment, sa performance est saluée par la presse néerlandaise, qui lui fait honneur ce matin dans les pages sports. Depay s’est également arrêté en zone mixte pour évoquer son plaisir retrouvé, lui qui a traversé une longue période de disette avec l’OL (17 matches sans marquer entre le 10 novembre et le 27 février). « C’est tellement agréable de jouer dans cette équipe. Cela commence lorsque nous nous réunissons le lundi. Nous avons tellement de choses à nous dire. Après cela, nous allons nous entraîner ensemble et nous continuons à nous parler dans le camp d’entraînement. Nous formons une unité et cela se reflète sur le terrain. Regardez comment Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum jouent. C’est agréable de jouer au football avec eux », a-t-il expliqué, relayé par Ad.nl.

Depay se sent plus libre sur le terrain avec sa sélection nationale et il n’hésite pas à le dire. « C’est comme ça que je me sens le mieux. La saison dernière, j’ai également joué un rôle libre derrière les deux attaquants de mon club. Ensuite, j’ai aussi bien joué et j’étais aussi important ». Le regain de confiance du Néerlandais, qui pense avoir peut-être livré hier soir son meilleur match avec les Oranjes, pourrait profiter à l’Olympique Lyonnais, qui aura bien besoin d’un Depay à 100 % pour aller chercher la deuxième place de Ligue 1.