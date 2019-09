Maître à jouer de l’Ajax Amsterdam la saison dernière, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong (22 ans) s’adapte tout doucement au jeu du FC Barcelone. Le natif d’Arkel reste sur une saison 2018-2019 de très haute volée où il aura mené l’Ajax Amsterdam jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions et les Pays-Bas jusqu’en finale de la Ligue des Nations. Des performances impressionnantes qui n’ont pas été oubliées par les observateurs. Il a reçu le prix Johan Cruyff de meilleur espoir néerlandais lors de la saison 2018-2019. Il succède à ses anciens coéquipiers Kasper Dolberg et Matthijs de Ligt.

Ce dernier a d’ailleurs reçu la récompense la plus importante. Le défenseur central qui a rejoint la Juventus cet été contre un chèque avoisinant les 85 millions d’euros vient d’être nommé meilleur joueur du championnat néerlandais sur l’exercice 2018-2019. Matthijs de Ligt succède à des joueurs tels que Luis Suarez (2010), Jan Vertonghen (2012), Daley Blind (2014), Georginio Wijnaldum (2015) ou encore Hakim Ziyech (2018).

Congratulations @DeJongFrenkie21

Winner of the @JohanCruyff Talent of the Year award

#ForçaBarçahttps://t.co/qoNyHq3lWZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2019