Des avantages fiscaux en Italie

En Espagne, David Alaba plairait beaucoup aux dirigeants du Barça dévoile Mundo Deportivo sur sa couverture. Les Blaugranas apprécieraient son profil, et penseraient à lui comme un possible renfort au poste de latéral gauche. D’ailleurs toujours d’après le quotidien catalan, le Bayern avec qui il est en contrat jusqu’en 2021, n’écarterait pas de le transférer. Sur la une de Mundo Deportivo, on apprend également que Neymar pourrait prendre la voie de l’Italie. Hier, le journal catalan affirmait que le père du joueur était attendu à Turin. Aujourd’hui, le média explique que ce sont les avantages fiscaux auxquels aurait droit Neymar en Italie, qui pourrait bien l’attirer du côté de la Juventus.

Un transfert à 22M€ pour Fekir ?

En Espagne, ça accélère sur le dossier Nabil Fekir. En Une d’Estadio Deportivo, on apprend qu’on serait tout proche de voir l’international français partir pour Séville. Le Bétis et Lyon se rapprochent et auraient conclu un accord aux alentours des 22M€. « Il ne manque plus que Lo Celso », explique le journal local ibérique. Car Fekir ne pourra venir qu’en cas de départ du milieu argentin vers Tottenham. Mais selon L’Équipe, le capitaine de l’OL se serait mis d’accord avec le Betis, il attendrait cependant d’autres propositions avant de trancher. Le Séville FC notamment le suivrait de près.

Un prêt payant de 9M€ pour Higuain

De l’autre côté des Alpes, le Corriere dello sport parle ce vendredi d’un accord entre la Juve et l’AS Roma pour Gonzalo Higuain. L’attaquant argentin pourrait donc rebondir en Serie A et découvrir un nouveau club avec la Louve. Le quotidien transalpin parle d’un prêt payant de 9M€, avec une option d’achat à 27M€. Mais il reste encore un détail à régler, réussir à convaincre le joueur de venir dans la capitale italienne.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10