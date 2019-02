Les supporters lyonnais se souviennent encore de sa talonnade victorieuse et humiliante contre le Real Madrid de Robertos Carlos et d’Iker Casillas, cet homme n’est autre que John Carew. Il fait notamment partie des joueurs légendaires de la période de suprématie lyonnaise en France durant les années 2000. En 2012, après 15 ans de carrière, le géant norvégien (1,96m) a décidé de raccrocher les crampons à seulement 32 ans et une dernière expérience à West Ham. Pendant de nombreuses années , John Carew a été un modèle pour les Norvégiens, notamment en tant que star du football mais c’est sous un tout autre costume que l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais se distingue désormais. En effet, John Carew a décidé en 2014 de totalement changer de domaine pour son après-carrière comme nous vous le révélions. L’homme de 39 ans est aujourd’hui un acteur reconnu, producteur de film et même un homme d’affaires.Très vite le natif de Lørenskog a trouvé une opportunité de lancer sa nouvelle carrière. Il a fait ses débuts en tant qu’acteur avec le film « Chiefs », dans lequel il incarnait le chef de gangster nommé Igor. Désormais, il a trouvé son rythme et tient un rôle qui lui ressemble.

« Heimebane », une série où il incarne un.... footballeur

John Carew a depuis ses débuts en tant qu’acteur, réussi à faire son bout de chemin. Aujourd’hui, il incarne « Michael » un footballeur professionnel dans la série « Heimebane », qui est diffusée sur la plus grande entreprise de médias en Norvège NRK . La saison 2 est d’ailleurs prévue pour mi-février. L’ancien international norvégien n’a pas été sélectionné par hasard pour ce rôle comme le révèle Johan Fasting, scénariste pour NRK : « Nous avions besoin de quelqu’un qui a une expérience du football au plus haut niveau et qui soit crédible en tant que joueur de football. Nous savons déjà que John Carew l’est et après plusieurs essais, il a également présenté une performance fantastique en tant qu’acteur. John a une très bonne présence physique, et c’est une caractéristique importante à avoir en tant qu’acteur ».

« Jouer un personnage peut être difficile, surtout quand on ne se voit pas. Les seules caractéristiques réellement communes avec mon personnage sont l’âge et le football. La situation de la vie et la personnalité sont très différentes. » a déclaré John Carew à propos de « Michael » dans Heimebane.

Un rôle secondaire dans le prochain Disney

En plus de sa présence dans Heimebane, l’acteur de 39 ans ne veut pas s’arrêter la et vise toujours plus haut comme le joueur qu’il était. En 2020, il sera présent dans le film de Disney « Maléfique 2 », aux côtés de stars comme Angelina Jolie et Michelle Pfeiffer. Un rôle qui pourrait lui permettre d’avoir une importante exposition en tant qu’acteur dans le monde et non plus en tant qu’ex-footballeur. Ce dernier a notamment déclaré : « Ce n’est pas un gros rôle, mais je suis très content. J’ai passé trois semaines à Pinewood Studios au Royaume-Uni pour le tournage. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, on ne sait jamais comment le film sera coupé ». Mais dans tout cela, John Carew n’oublie pas ou presque le football...

« Je ne veux pas devenir entraîneur, je me suis lassé du football »

La plupart des footballeurs restent dans le monde du football après leur carrière. Mais comme toujours, John Carew ne fait pas comme tout le monde. Récemment interrogé sur ce sujet, il a admis ne plus suivre le football, même quand il a du temps libre. « Non, ça ne m’intéresse plus. L’intérêt du football s’est essoufflé pendant que je jouais. Au début de ma carrière, j’ai vu beaucoup de football, regarder les adversaires, mais je n’ai pas gardé la passion du football puis je n’ai plus le temps pour cela ». Une déclaration qui risque d’en étonner plus d’un, étant donné qu’il est rare qu’un ancien footballeur ait un tel discours. De nombreux footballeurs choisissent de devenir entraîneur après avoir terminé leur carrière, Carew ne veut pas suivre cette voie. « Non, ça ne m’intéresse pas, je travaille beaucoup à la production, au cinéma et à la télévision, donc il n’y aura pas de rôle de coaching dans le futur. »

Malgré tout cet éloignement avec le football, le géant norvégien garde encore des contacts avec des anciens coéquipiers comme Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) et garde une forme physique : « Je m’entraîne toujours en salle de musculation, ainsi qu’en jouant au golf. Je sollicite beaucoup ma force. Il est important pour moi de faire de l’exercice, car mon corps est habitué à faire de l’exercice et je me suis entraîné toute ma vie. Je dois travailler. C’est comme ça ». Une après-carrière insolite qui risque de faire parler si ce dernier continue sur sa lancée..