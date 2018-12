Le 3 décembre dernier, Kylian Mbappé remportait le tout premier « Trophée Raymond Kopa », décerné au meilleur jeune de 21 ans ou moins (au 31 décembre de l’année civile 2018). Si le joueur du Paris Saint-Germain a déjà montré au monde entier qu’il fallait compter sur lui pour, au moins, les quinze prochaines années, qui sont les autres joyaux du football ? Foot Mercato a réalisé un sondage au sein de sa rédaction pour élire les 50 meilleurs cracks. Poste par poste, vous allez découvrir nos titulaires et leurs remplaçants.

Donnarumma surpasse tout

Pour garder les cages de notre équipe, c’est le portier italien Gianluigi Donnarumma (19 ans, AC Milan) qui arrive largement en tête. Après s’être retrouvé au cœur d’une bataille entre son club et son agent influent, Mino Raiola, le talentueux gardien a prolongé son contrat jusqu’en 2021 chez les Rossoneri. Et si les radars des grands clubs européens gardent un œil sur sa situation malgré tout, c’est parce qu’il est tout simplement considéré comme le gardien le plus prometteur de sa génération. Après l’Italien, c’est le Français Alban Lafont (19 ans, Fiorentina) qui a été plébiscité à de nombreuses reprises. L’ancien gardien de Toulouse garde désormais les buts de la Viola cette saison, après un transfert de 8,5 M€ l’été dernier. Avec un premier match professionnel en Ligue 1 à l’âge de 16 ans seulement, le portier prometteur ne brûle pas les étapes pour autant. Il entend bien s’imposer d’abord sous les couleurs de la Fio avant de prétendre à autre chose. Ensuite, aucun gardien n’arrive réellement à la cheville de notre duo de tête. À noter tout de même le nom du Bordelais, prêté au Nîmes Olympique, Paul Bernardoni (21 ans, Bordeaux), qui fait parler de lui depuis l’année 2015 lors de sa révélation à Troyes. Enfin, mentions honorables à l’Italien Alex Meret (21 ans, Naples), transféré de l’Udinese au Napoli cet été pour 22 M€, et à l’Ukrainien Andriy Lunin (19 ans, Real Madrid), que les dirigeants madrilènes sont partis chercher au Zorya Lugansk (Ukraine), avant de le prêter à Leganés pour s’aguerrir en Liga.

Une charnière Zagadou-de Ligt

En défense centrale, il n’y a d’abord eu aucun doute pour le vainqueur du Golden Boy 2018 Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam), qui impressionne le monde entier avec l’Ajax. Il est certain que le prodige d’1,88m ne s’éternisera pas dans le championnat néerlandais tant son talent immense ne fait guère de doute. À ses côtés, Dan-Axel Zagadou (19 ans, Borussia Dortmund) et Joe Gomez (21 ans, Liverpool) étaient au coude à coude, mais c’est finalement le Français du BvB qui a pris le dessus sur l’international anglais des Reds. Parti gratuitement du PSG à Dortmund durant l’été 2017, Dan-Axel Zagadou s’affirme désormais chez l’actuel leader de la Bundesliga. Son coach Lucien Favre lui fait confiance malgré son très jeune âge et cela semble fonctionner pour le mieux. Quant à Joe Gomez, c’est déjà sa 2e saison chez les Reds dans la peau d’un titulaire. Toujours au centre de la défense, le Portugais Rúben Dias (21 ans, Benfica), qui évolue sous les couleurs du Benfica, arrive juste derrière. Sur le banc lors de la Coupe du Monde 2018, il fait désormais figure de titulaire au sein de la sélection portugaise, comme cela a pu être le cas lors de la Ligue des Nations. Enfin, la jeunesse française n’est pas en reste puisque Dayot Upamecano (20 ans, RB Leipzig), Issa Diop (21 ans, West Ham) et Boubacar Kamara (19 ans, OM) ont également récolté un nombre de votes conséquents.

Alexander-Arnold et Sessegnon en patron

Sur les côtés de la défense, deux latéraux se sont largement démarqués par rapport aux autres. Il s’agit de Trent Alexander-Arnold (20 ans, Liverpool), à droite, et de Ryan Sessegnon (18 ans, Fulham), à gauche. Les deux jeunes Anglais, titulaires indiscutables avec leur club, démontrent chaque week-end l’étendue de leur talent sur les pelouses de Premier League. À noter que le rôle de Ryan Sessegnon est beaucoup plus offensif, il est souvent utilisé en tant qu’ailier gauche chez les Cottagers. En ce qui concerne leurs remplaçants, seul le Parisien Stanley N’Soki (19 ans, PSG) s’est distingué à gauche. Théo Hernandez (21 ans, Real Madrid), prêté par la Casa Blanca à la Real Sociedad et le Lillois Fodé Ballo-Touré (21 ans, Lille) sont loin derrière dans les suffrages. À droite, derrière Alexander-Arnold, se dégage un trio composé du Marocain prêté au Borussia Dortmund Achraf Hakimi (20 ans, Real Madrid), du Français Nordi Mukiele (21 ans, RB Leipzig) et du Portugais Diogo Dalot (19 ans, Manchester United).

Frenkie de Jong rafle tout

Passons maintenant au milieu de terrain, où Amsterdam et son prodige Frenkie de Jong (21 ans, Ajax Amsterdam) ont fait carton plein dans notre sondage. Courtisé par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Manchester City et bien d’autres encore, l’international néerlandais n’a pas fini de faire parler de lui et va certainement connaître quelques mercatos agités. Pour l’accompagner dans l’entrejeu, on retrouve deux Français : le Lyonnais Houssem Aouar (20 ans, OL) et le Gunner Mattéo Guendouzi (19 ans, Arsenal), formé à Lorient. Une preuve, s’il en fallait encore une, que la formation française est très performante. Et puis, ils auraient pu figurer dans le onze, mais la pépite uruguayenne Rodrigo Bentancur (21 ans, Juventus) et le très jeune Citizen Phil Foden (18 ans, Manchester City) prendront place sur notre banc de touche. Cela s’est joué à quelques votes près. Cette saison, pendant que Bentancur est titulaire aux côtés de Cristiano Ronaldo, l’Anglais réussit à se faire une place dans la rotation de Pep Guardiola à Manchester City. Ces deux-là sont suivis de très près, dans notre classement, par Exequiel Palacios (20 ans, River Plate), pépite argentine qui devrait bientôt débarquer au Real Madrid. Mais également par le Portugais Rúben Neves (21 ans, Wolverhampton), que le club anglais a acheté 17,9 M€ au FC Porto. Ensuite, le football espagnol peut se réjouir de compter sur Carles Aleñà (20 ans, FC Barcelone) et Brahim Diaz (19 ans, Manchester City) pour l’avenir de la sélection. L’un termine sa formation au FC Barcelone, tandis que l’autre, propriété de Manchester City, ne souhaiterait pas prolonger l’aventure avec Pep Guardiola. En fin de contrat en juin prochain, Brahim Diaz serait en pleines discussions pour rejoindre, lui aussi, le Real Madrid. Enfin, mentions honorables à Riqui Puig (19 ans, FC Barcelone), Amadou Haidara (20 ans, RB Leipzig), Sandro Tonali (18 ans, Brescia Calcio), João Félix (19 ans, Benfica) et Brais Mendez (21 ans, Celta de Vigo), qui ont reçu plusieurs bulletins en leur faveur.

Mbappé évidemment, Sancho se démarque

Notre attaque sera bien évidemment guidée par le vainqueur du Trophée Kopa 2018 et le 4e du dernier Ballon d’Or, celui qu’on ne présente plus : Kylian Mbappé (20 ans, PSG). Avec lui, un autre Champion du Monde 2018 n’a pas provoqué de débat, c’est l’homme qui tire des deux pieds, Ousmane Dembélé (21 ans, FC Barcelone). Pour compléter ce trident offensif rempli de talents, c’est Jadon Sancho (18 ans, Borussia Dortmund) qui s’est largement distingué. Il faut dire que le natif de Londres fait des étincelles cette saison en Bundesliga. Arraché à Manchester City lors de l’été 2017 pour 7,8 M€, l’Anglais formé à Watford fait désormais le bonheur des fans du BvB. Et si Dortmund est en tête du championnat allemand, Jadon Sancho n’y est certainement pas pour rien. Au même titre que l’Américain Christian Pulisic (20 ans, Borussia Dortmund), qui ne termine pas très loin de son coéquipier dans notre classement. Sur le banc de touche, les Brésiliens Gabriel Jesus (21 ans, Manchester City) et Vinicius Junior (18 ans, Real Madrid) comptent bien suivre les traces de Neymar et devenir des superstars comme le Parisien. Ils sont suivis de Marcus Rashford (21 ans, Manchester United), découvert sous l’ère Louis Van Gaal à Old Trafford, de Justin Kluivert (19 ans, AS Rome), le fils de Patrick, et de l’Argentin Lautaro Martinez (21 ans, Inter). Malgré une hype qui s’est essoufflée depuis un an, Kasper Dolberg (21 ans, Ajax Amsterdam) se retrouve tout de même en bonne position. Et puis, deux serial buteurs de la nouvelle génération suivent avec l’Italien Patrick Cutrone (20 ans, AC Milan) et le Serbe Luka Jovic (20 ans, Benfica), prêté à l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2019 où il a déjà inscrit 15 buts à la mi-saison. Enfin, suivent le Gunner prêté à Hoffenheim Reiss Nelson (19 ans, Arsenal), le Brésilien Richarlison (21 ans, Everton), le Turc Cengiz Ünder (21 ans, AS Rome) et le Français Moussa Diaby (19 ans, PSG).

Notre onze :

Gianluigi Donnarumma (1999) ; Trent Alexander-Arnold (1998), Matthijs de Ligt (1999), Dan-Axel Zagadou (1999), Ryan Sessegnon (2000) ; Frenkie De Jong (1997), Houssem Aouar (1998), Mattéo Guendouzi (1999) ; Jadon Sancho (2000), Kylian Mbappé (1998), Ousmane Dembélé (1997).

Ils ont obtenu au moins un vote :

Gardiens de but : Unai Simón (1997, Athletic Bilbao), Emil Audero (1997, Juventus), Luca Zidane (1998, Real Madrid), Florian Müller (1997, Mayence), Mile Svilar (1999, Benfica).

Défenseurs centraux : Juan Foyth (1998, Tottenham), Nikola Milenkovic (1997, Fiorentina), Jules Koundé (1998, Bordeaux), Unai Núñez (1997, Athletic Bilbao), Éder Militão (1998, Porto), Ethan Ampadu (2000, Chelsea), Malang Sarr (1999, Nice), Jérôme Onguéné (1997, Salzbourg), Benoît Badiashile (2001, AS Monaco), William Bianda (2000, AS Rome), Evan N’Dicka (1999, Francfort), Reece Oxford (1998, West Ham), Jesús Vallejo (1997, Real Madrid), Ibrahima Konaté (1999, RB Leipzig), Joris Gnagnon (1997, Seville FC), Jean-Clair Todibo (1999, Toulouse), Moussa Wagué (1998, FC Barcelone), Kouadio-Yves Dabila (1997, Lille), Mamadou Doucouré (1998, Borussia Mönchengladbach), Panayiótis Rétsos (1998, Leverkusen), Declan Rice (1999, West Ham), Jonathan Panzo (2000, AS Monaco), Jordan Torunarigha (1998, Hertha Berlin), Axel Tuanzebe (1997, Manchester United).

Latéraux droit : Pablo Maffeo (1997, Stuttgart), Noussair Mazraoui (1997, Ajax), Mehmet Zeki Çelik (1997, Lille), Pedro Porro (1999, Girona), Aaron Wan-Bissaka (1997, Crystal Palace), Kelvin Amian (1998, Toulouse).

Latéraux gauche : José Tasende Angeliño (1997, PSV Eindhoven), Guilherme Arana (1997, FC Séville), Marc Cucurella (1998, FC Barcelone), Rayan Aït-Nouri (2001, Angers), Faitout Maouassa (1998, Rennes), Aarón Martín (1997, Mayence), Hamza Mendyl (1997, Schalke), Maximilian Mittelstädt (1997, Hertha Berlin), Rúben Vinagre (1999, Wolverhampton).

Milieux de terrain : Nicolò Zaniolo (1999, AS Rome), Kai Havertz (1999, Bayer Leverkusen), Sofiane Diop (2000, AS Monaco), Lucas Paqueta (1997, Flamengo), Han-Noah Massengo (2001, AS Monaco), Renato Sanches (1997, Bayern Munich), Michaël Cuisance (1999, Mönchengladbach), Fran Beltrán (1999, Celta Vigo), Aurélien Tchouaméni (2000, Bordeaux), Nikola Vlasic (1997, CSKA Moscou), Youri Tielemans (1997, AS Monaco), Thiago Maia (1997, Lille), Christopher Nkunku (1997, PSG), Ante Coric (1997, AS Rome), Jonathan Ikoné (1998, Lille), Ibrahima Sissoko (1997, Strasbourg), Gedson Fernandes (1999, Benfica), Amadou Diawara (1997, Naples), Igor Zubeldia (1997, Real Sociedad), Manuel Locatelli (1998, AC Milan), Amine Harit (1997, Schalke), Nicolò Barella (1997, Cagliari), Federico Valverde (1998, Real Madrid), Ryan Gravenberch (2002, Ajax), Dani Olmo (1998, Dinamo Zagreb), Maxime Lopez (1997, Marseille), Óscar Rodríguez (1998, Real Madrid), Claudio Gomes (2000, Manchester City), Boubakary Soumaré (1999, Lille), Alfa Semedo (1997, Benfica), Lucas Tousart (1997, Lyon), Denis Will Poha (1997, Rennes), Ianis Hagi (1998, Viitorul), Santiago Caseres (1997, Villarreal), Yacine Adli (2000, PSG), Arne Maier (1999, Hertha Berlin), Cheick Doucoure (2000, RC Lens), Angel Gomes (2000, Manchester United), Volodymyr Shepeliev (1997, Dinamo Kiev), Hannes Wolf (1999, Salzburg), Kamal Bafounta (2002, Dortmund), Olimpiu Morutan (1999, Steaua Bucarest), Tom Davies (1998, Everton), Weston McKennie (1998, Schalke), Toni Moya (1998, Atlético de Madrid).

Attaquants : Leon Bailey (1997, Bayer Leverkusen), Pietro Pellegri (2001, AS Monaco), Federico Chiesa (1997, Fiorentina), Allan Saint-Maximin (1997, Nice), Yann Karamoh (1998, Inter), Moise Kean (2000, Juventus), Malcom (1997, FC Barcelone), Samu Chukwueze (1999, Villarreal), Fyodor Chalov (1998, CSKA Moscou), Rodrygo Goes (2001, Santos), Jacob Bruun Larsen (1998, Dortmund), Timothy Weah (2000, PSG), Ismaïla Sarr (1998, Rennes), Carlos Soler (1997, Valence CF), Rafael Leão (1999, Lille), Mikel Oyarzabal (1997, Real Sociedad), David Neres (1997, Ajax), Alphonso Davies (2000, Bayern Munich), Amine Gouiri (2000, Lyon), Wilson Isidor (2000, AS Monaco), Ferrán Torres (2000, Valence), Abel Ruiz (2000, FC Barcelone), Callum Hudson-Odoi (2000, Chelsea), Jean-Kévin Augustin (1997, Leipzig), Dominic Calvert-Lewin (1997, Everton), Jota (1999, Benfica), Umaro Embaló (2001, Benfica), Víctor Mollejo (2001, Atlético de Madrid), Odsonne Edouard (1998, Celtic FC), Martin Ødegaard (1998, Real Madrid), Francisco Trincão (1999, Braga), Moussa Sylla (1999, AS Monaco), Jules Keita (1998, Dijon), Mounir Chouiar (1999, RC Lens), Ritsu Doan (1998, FC Groningue), Dodi Lukebakio (1997, Watford), Jean-Philippe Mateta (1997, Mayence), Ademola Lookman (1997, Everton), Jeff Reine-Adélaïde (1998, Angers), Jonathan Bakali (2002, AS Monaco), Emre Mor (1997, Celta Vigo), Bryan Mbeumo (1999, Troyes), Karamoko Dembélé (2003, Celtic FC), Javairô Dilrosun (1998, Hertha BSC), Viktor Tsygankov (1997, Dynamo Kiev), Antonio Marin (2001, Dinamo Zagreb), Martin Terrier (1997, OL).