Marc-André ter Stegen va manquer 3 mois de compétition !

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Par le biais d’un message publié sur son compte X, Marc-André ter Stegen a annoncé qu’il allait passer par la case opération et donc manquer plusieurs semaines de compétition. «Chers Culers, je porte les couleurs et le maillot du FC Barcelone avec une grande fierté, que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans les moments de succès comme dans les moments difficiles. Aujourd’hui est une journée difficile pour moi sur le plan personnel. Physiquement et athlétiquement, je me sens en très bonne forme, même si malheureusement je ne suis pas exempt de douleur. Après des discussions approfondies avec l’équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour moi de récupérer pleinement est de subir une opération du dos», a tout d’abord affirmé l’Allemand de 33 ans.

Et d’ajouter : «après ma dernière opération du dos, j’ai repris le chemin des terrains au bout de 66 jours, soit près de deux mois. Cette fois-ci, les médecins estiment qu’il faudra environ trois mois, par mesure de précaution, afin d’éviter tout risque. Sur le plan émotionnel, cela me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir soutenir l’équipe pendant cette période. Heureusement, la rééducation est gérable et la voie du retour est claire. Je vous tiendrai informé de mon rétablissement et je tiens sincèrement à vous remercier tous, chers Culers, d’être toujours à mes côtés. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai !» Après avoir seulement disputé 9 matchs en 2024-2025 à cause d’une rupture de la rotule, le portier barcelonais, sous contrat jusqu’en juin 2028, voit donc son avenir s’assombrir de plus en plus…