Adrien Rabiot change d’agent

En Espagne, Adrien Rabiot continue de faire la Une des journaux barcelonais. Le quotidien catalan Sport nous apprend aujourd’hui que le dossier du Parisien est « de retour à la case départ ». D’abord, parce que le FC Barcelone a retiré sa première offre. Mais surtout, parce que le milieu de terrain a engagé un nouvel agent pour s’occuper de son cas. Ce ne serait donc plus sa mère, Véronique Rabiot, qui traiterait avec les dirigeants du FC Barcelone. Le feuilleton n’est pas encore terminé...

Pépé et Leão visés par le Barça

Le mercato estival du Barça fait d’ailleurs la Une de Mundo Deportivo ce jeudi, qui se penche sur le cas du recrutement d’un attaquant. Si le quotidien espagnol parle de Maxi Gómez du Celta de Vigo, d’André Silva du FC Séville (prêté par l’AC Milan), ou de Luka Jović de Francfort (prêté par Benfica), il y a également le nom de deux Lillois dans la short-list des dirigeants : Nicolas Pépé et Rafael Leão.

Les provocations de Simeone et CR7

Mercredi soir en Ligue des Champions, le résultat de l’Atlético de Madrid, vainqueur (2-0) de la Juventus, passe au second plan. La presse italienne, à l’image du Corriere dello Sport, préfère mettre en avant le duel à distance entre Diego Simeone et Cristiano Ronaldo. Deux images résument bien les tensions. L’entraîneur de l’Atlético s’est laissé emporter après l’ouverture du score de son équipe, se prenant les parties génitales à pleine main. Quant à Cristiano Ronaldo, lui, c’est en zone mixte qu’il s’est fait remarquer après la rencontre. Devant tous les journalistes, il montre ses cinq doigts et dit « j’ai gagné cinq Ligues des Champions, l’Atlético zéro. Moi, cinq, l’Atlético, zéro », répète-t-il. Une déclaration qui met forcément le feu en Espagne, faisant les gros titres dans les différents médias du pays.