Ce fut un transfert avorté. Mais aussi un vrai coup de fouet pour Edinson Cavani. En janvier dernier, il a longtemps cru quitter le Paris Saint-Germain pour rallier l’Atlético de Madrid. Mais le directeur sportif Leonardo n’a pas voulu brader le meilleur buteur de l’histoire du PSG et l’a finalement retenu. Perturbé durant tout le mercato hivernal, Cavani s’est ensuite reconcentré sur le club francilien et est parvenu à inverser la tendance dans l’esprit de son entraîneur Thomas Tuchel, en devançant Mauro Icardi dans la hiérarchie des attaquants.

Cela ne changera cependant rien à l’avenir du Matador, 33 ans et en fin de contrat en juin avec le Paris Saint-Germain. Où ira-t-il promener sa longue chevelure ? L’Atlético de Madrid sera de nouveau sur les rangs, comme certainement des clubs anglais, ou des formations plus exotiques. Une nouvelle piste se dessine toutefois depuis quelques heures et elle est révélée par le journal uruguayen Ovacion. Boca Juniors rêve d’attirer Edinson Cavani.

Boca plait à Cavani

Cette destination serait loin de déplaire au buteur, qui avait même déclaré un jour : « Boca est une équipe qui me plait ». Voilà qui donne de l’assurance aux dirigeants argentins, qui ont réalisé plusieurs jolis coups ces dernières années, de Tévez à Zarate en passant par Salvio l’été dernier. Il faudra convaincre quand même Cavani, qui pense pouvoir évoluer en Europe pour encore au moins deux saisons.

Mais qui sait, la perspective de rejoindre l’Amérique du Sud, de se rapprocher de sa famille et d’évoluer dans une enceinte mythique pourrait l’inciter à sauter le pas. D’autant que son profil risque bien de coller avec le club argentin et ses bouillants supporters. Reste à savoir si Boca aura les moyens financiers de son rêve. Car, aussi généreux soit-il sur le terrain, Cavani coûte cher.