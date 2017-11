Van Bronckhorst successeur de Wenger ?

Oui, vous avez bien lu, Arsène Wenger pourrait enfin passer la main. C’est ce que croit savoir ce matin le Daily Star. Selon le journal anglais, le technicien français réfléchit à laisser la place à la fin de la saison 2018-2019 et pense déjà à sa succession. Impressionné par le travail et les résultats de son collègue de Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, Wenger aimerait en faire son successeur, selon le média britannique. Surtout qu’il connaît bien l’homme pour l’avoir coaché durant deux saisons de 2001 à 2003 lorsque le Néerlandais évoluait du côté d’Highbury. Champion des Pays-Bas la saison dernière avec Feyenoord, une première pour le club de Rotterdam depuis 18 ans, alors qu’il n’est entraîneur de ce club que depuis deux ans, Van Bronckhorst impressionne aussi par la qualité du jeu déployé et sa philosophie de coach. Reste désormais à savoir si cette rumeur est concrète.

Le but de Griezmann enflamme l’Espagne

Critiqué ses dernières semaines notamment après le derby contre le Real Madrid le week-end dernier, Antoine Griezmann a montré qu’il avait du caractère et qu’il était toujours un grand joueur. Mercredi soir, contre l’AS Roma, l’international français a inscrit un ciseau retourné exceptionnel pour permettre à son équipe de l’emporter. Un but et un succès qui laissent l’Atletico Madrid dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. « Un but pour un miracle » titre notamment Marca. « Il ne faut jamais cesser d’y croire, » lâche AS. Les Colchoneros devront battre Chelsea dans deux semaines en espérant un faux-pas de la Roma contre Qarabag pour rallier le Top 16.

Ter Stegen, le meilleur gardien du monde

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à son match nul sur la pelouse de la Juventus Turin hier soir (0-0), le FC Barcelone tenait à remercier un joueur pour sa prestation. Et une fois n’est pas coutume ce n’est pas Lionel Messi qui fait la une des journaux pro-barcelonais. Il s’agit du gardien allemand Marc-André Ter Stegen, qui pour Sport est « le meilleur gardien du monde ». Avec son arrêt salvateur à la 93e minute, il a préservé le match nul des Blaugranas et permis à ces derniers de se qualifier pour la suite de la compétition, mais aussi d’être assurés de terminer premiers de leur groupe.