Marcelo préfère rester avec Zidane

En Espagne,le journal As fait une révélation concernant l’avenir de Marcelo. Régulièrement envoyé en Italie du côté de la Juventus par les journaux ibériques et italiens, Marcelo a finalement changé d’avis selon As. Le retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid a fait réfléchir le latéral gauche brésilien explique le quotidien. Marcelo change donc son plan. Ce dernier préfèrerait maintenant suivre le coach français, plutôt que rejoindre Cristiano Ronaldo à Turin.

Des contacts entre Raiola et Madrid...

Toujours en Espagne, et toujours à propos du mercato madrilène, c’est Paul Pogba qui fait les gros titres pour changer. Il est en une du journal Marca ce samedi. Et si on croit les informations du quotidien espagnol, Manchester United a du souci à se faire concernant sa star. Dans son édition du jour, Marca révèle l’existence de contacts entre l’agent du joueur et les dirigeants de la Casa Blanca. Il y aurait eu deux conversations téléphoniques au cours desquelles Mino Raiola aurait fait part de la volonté de Pogba de rallier Madrid cet été.

« Dans un mouchoir de poche »

En Angleterre, les journaux ne pensent qu’à la course au titre en Premier League. Il faut dire que Liverpool et Manchester City sont au coude à coude. Pour l’instant ce sont les Reds qui sont devant, avec deux points d’avance mais ils ont joué un match en plus. Le Guardian parle ainsi de « combat final » entre les deux équipes de tête. Pour le Daily Express, ce sera un duel entre « le feu et la glace » ! Entre deux grands entraineurs Jurgen Klopp et Pep Guardiola. Enfin selon le Daily Telegraph, ce sera très serré, et le titre se jouera « dans un mouchoir de poche ». À noter que Liverpool va affronter un gros morceau ce dimanche, avec la réception de Tottenham, tandis que les Citizens jouent contre Fulham cette après-midi.