Des choix qui sèment le doute à Madrid

En Espagne, Zinedine Zidane fait la couverture de Marca ce mardi. Selon le quotidien ibérique, Zizou n’est plus intouchable pour les supporters du Real Madrid. Il a perdu son immunité titre le journal. Si le premier match de son équipe en Liga a rassuré, le deuxième qui s’est soldé sur un match nul 1 partout contre Valladolid n’a pas plu du côté de Santiago Bernabeu. Pour Marca, le coach français inspire au club une totale confiance dans ce qu’il fait. Mais dans le même temps, son désordre tactique et son pari de faire jouer les vétérans sèment le doute...

Une Inter d’enfer

En Italie, Antonio Conte jouait hier son premier match officiel sur le banc de l’Inter. Les Nerazzurri affrontaient Lecce, et ils ont fait une très grosse impression, écrasant leur adversaire du soir (4-0). Avec notamment une réalisation de Romelu Lukaku pour sa première à San Siro. Ce mardi, le club lombard fait les gros titres en Italie. « Regardez cette Inter » s’exclame la Gazzetta dello Sport. De son côté le Corriere dello Sport préfère insister sur le nouveau coach intériste qui a déjà insufflé son style à ses joueurs, « Conte mord » titre le journal transalpin. Et enfin, pour le Quotidiano Sportivo, c’était tout simplement une « Inter d’enfer ».

Nice en pole position pour un joueur du Benfica

Du côté du Portugal, deux clubs français font leurs repérages. D’abord l’OGC Nice, qui serait selon Record en pole position pour faire signer Andrija Živković du Benfica. Le milieu de terrain serbe ne serait pas dans les plans de Bruno Lage son entraîneur, et pourrait ainsi quitter Lisbonne. Et si on en croit les informations du journal lusitanien, c’est Nice qui ferait figure de favoris sur ce dossier. Il faut dire qu’hier le changement de propriétaire a officiellement été acté, ce qui pourrait enfin permettre aux Aiglons de lancer leur mercato. À noter que Saint-Étienne lorgne aussi les joueurs de Liga Nos. En effet, les Verts souhaiteraient faire venir Jovane Cabral du Sporting. Les discussions pourraient aboutir sur un prêt de l’attaquant cap-verdien.

