Zlatan marque avec l’AC Milan 2806 jours après

En Italie, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé le chemin de filets avec l’AC Milan, aidant les Rossoneri a obtenir la victoire. Forcément un tel évènement fait les gros titres des quotidiens transalpins comme avec Tuttosport. « Et le Milan vibra », s’amuse le journal. Quotidiano Sportivo précise de son côté que Zlatan a marqué 2806 jours après avoir scoré pour la dernière fois avec l’AC Milan. Enfin La Gazzetta dello Sport fait dans le jeu de mot et titre « Ibracadabra ». Le magicien suédois n’a pas fini de faire parler de lui dans les médias italiens.

Invaincus depuis 38 matchs

On part maintenant en Angleterre, où les Reds font une nouvelle fois la Une. Hier Liverpool a battu Tottenham (1-0) grâce à un but de Firmino, consolidant un peu plus la première place de Premier League avec 16 points d’avance. Oui, 16 points d’avance en seulement 21 rencontres, les Reds ayant un match en retard. Les hommes de Jurgen Klopp ont d’ailleurs 61 points, tout simplement un record avec aussi peu de matchs, dans les cinq grands championnats. Cela fait maintenant 38 matchs qu’ils n’ont pas perdus, et comme le résume le Daily Mail, « ce sont des briseurs de records ».

Van de Beek au Real à 80%

On reste en Angleterre, avec le Daily Mirror qui nous apprend que Donny van de Beek semble lié au Real Madrid. Selon le journal d’outre-Manche, c’est fait à plus de 80%, le milieu néerlandais ira au Santiago Bernabeu cet été. On parle ici d’un transfert à 46M£, soit 54M€. De quoi faire rager Manchester United explique le Daily Mirror, car il y a quelques mois les Red Devils auraient pu le signer pour bien moins cher. Mais ils avaient finalement refusé le transfert. Son prix était alors de 20M£, soit 23 M€... Dommage.