Il faut remonter au 5 juin, et un match amical Brésil-Qatar (2-0), pour retrouver trace de Neymar (27 ans) sur un terrain. La star de la Seleção avait alors rechuté de sa blessure au pied droit. Depuis, en plein cœur du feuilleton de l’été, avec des négociations entre le Paris SG, le FC Barcelone et le Real Madrid en cours, l’international auriverde n’a pas rejoué en compétition. Et s’il a repris le chemin de l’entraînement avec le Paris SG, sa condition physique est au centre des interrogations. Tite n’a cependant pas hésité à rappeler le Paulista pour les deux prochains amicaux du Brésil, contre la Colombie (6 septembre) et le Pérou (10 septembre), aux États-Unis.

Le sélectionneur, présent en conférence de presse ce vendredi, a expliqué son choix, précisant que Juninho Paulista, nouveau coordinateur de la Seleção, avait également échangé avec Leonardo, directeur sportif du PSG, avant cette convocation surprise. « Je considère que, sur le plan éthique, je n’ai rien fait de mal en parlant avec lui au téléphone. Je peux vous parler publiquement de trois des aspects de notre discussion. Premièrement, comment se sentait-il ? Il m’a dit : "Tite, je vais bien physiquement. Je travaille normalement depuis un certain temps maintenant. Tout se passe bien. Même si je ne participe pas à toutes les séances. Je ne fais pas les mises en place, car c’est réservé aux joueurs qui vont jouer le week-end. Mais je me sens bien" », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Je veux simplement qu’il soit heureux »

« Deuxièmement, comment se sent-il émotionnellement dans cette période compliquée ? Il m’a dit qu’il était tranquille. Il y a une négociation en cours, il attend que le PSG règle sa situation. Et troisièmement, est-ce que c’était le bon moment pour jouer ? Et comme il est disponible, je peux vous dire qu’un joueur du niveau de Neymar, de sa qualité, je ne m’en passerai jamais pour la Seleção », a-t-il justifié, donnant ensuite la parole à son préparateur physique Fabio Mahseredjian pour faire le point sur la santé du crack. « Il a repris le 15 juillet, il ne participe pas aux mises en place tactiques du PSG, mais il fait tout le reste des entraînements. Il s’entretient aussi avec Ricardo, son préparateur physique personnel, et s’entraîne normalement avec son club. Il est en parfaite condition pour jouer », a-t-il rassuré.

Le coach a ensuite donné son sentiment sur la question de l’avenir de son joueur. « J’ai dit indispensable, pas irremplaçable. Nous avons parlé techniquement, tactiquement, humainement. Je ne me sens pas à l’aise pour intervenir dans sa décision. C’est à lui de choisir son chemin, je veux simplement qu’il soit heureux. Je souhaite qu’il prenne la meilleure décision pour son venir. C’est lui qui a le dernier mot, pas moi. Il a des gens autour de lui, un staff, pour l’aider à faire le bon choix. Ce n’est pas à moi de me prononcer », a-t-il indiqué. D’ici les deux rendez-vous de la Canarinha, Neymar aura sans doute tranché. Suspense.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10