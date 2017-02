Alessandro Florenzi vit un cauchemar. Blessé depuis le mois d’octobre et une rupture des ligaments croisés, l’international italien a rechuté à l’entraînement. Le joueur a passé des examens ce matin qui ont confirmé les craintes du staff romain : le latéral polyvalent s’est refait les ligaments croisés et devrait être absent six à huit mois !

L’Italien a reçu de nombreux messages de soutien, notamment sur Twitter où le hashtag #DajeAle a été créé pour réconforter le joueur. On a pu lire également des messages comme « Grosse déception pour un grand joueur et un bon gars » ou encore « Toute victoire de la Roma sera la tienne ». Classe.