L’échec du transfert d’Anthony Mounier dans le club du Forez a fait du bruit et a divisé l’opinion. Formé par l’Olympique Lyonnais et passé par Nice, Montpellier et Bologne (Serie A) le joueur de 29 ans rejoindra finalement l’Atalanta Bergame. Christophe Galtier, l’entraîneur des Verts, est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

« La situation concernant Anthony Mounier n’est agréable pour personne. C’était la bonne décision, certaines fois il ne faut pas avoir honte de faire un pas en retrait. Mais je tiens à préciser qu’Anthony a été très bien accueilli par l’intégralité du vestiaire et du staff. C’est un joueur de qualité et je suis certain qu’il trouvera un projet à la hauteur de ses attentes. Il ne faut pas que la famille se divise. Nous devons tous nous concentrer sur les nombreuses prochaines échéances » a déclaré Galtier en conférence de presse.