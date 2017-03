À quatre jours du match retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens retiennent leur souffle pour confirmer leur qualification et les Barcelonais se creusent la tête pour trouver les solutions afin de réaliser l’exploit. Après deux larges victoires en Liga contre Gijon (6-1) et le Celta Vigo (5-0) Luis Enrique commence à sentir un regain de forme de la part de ses joueurs et croit désormais la « remontada » possible.

« Une remontada contre Paris ? Nous pouvons revenir dans le jeu si nous faisons très bien les choses et nous allons essayer d’y parvenir. Le public barcelonais doit nous être fidèle et avoir confiance dans le fait que l’équipe peut réussir une remontada. J’ai confiance dans le fait que nous pouvons signer une belle fin de saison, c’est ce que nous souhaitons tous et je vois l’équipe dans la meilleure des dynamiques » a déclaré Luis Enrique en zone mixte après la victoire contre le Celta Vigo samedi. Jordi Alba s’était lui aussi exprimé sur ce possible exploit.