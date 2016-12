Présent en conférence de presse ce jeudi, David Moyes a confirmé la blessure de Jordan Pickford. Le portier de 22 ans, auteur de 16 rencontres de Premier League depuis le début de saison, est touché à un genou.

L’Anglais sera indisponible 6 à 8 semaines.« C’est une grande déception pour lui et pour nous parce qu’il nous a sauvés des points cette saison », a déclaré le coach des Black Cats.

MOYES : " @JPickford1 has good news and bad news. The good news is he hasn't ruptured his ACL, the bad news is he's strained it."

"We're looking at 6-8 weeks, it's a major disappointment for him and for us because he's been saving us points."

