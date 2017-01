Bingourou Kamara fait partie de ces jeunes que nous vous avons présenté dans notre rubrique consacrée aux espoirs. Nous étions alors le 3 mai 2015 et, depuis, le gardien de but a fait bien du chemin. Auteur de 63 matches dans le championnat de France de Ligue 2, le portier enchaîne les saisons réussies.

De quoi, forcément, attiser la convoitise. L’été dernier, Lille avait coché son nom et était proche d’engager l’imposant gabarit d’1,93m pour 84 kg, ceci dans le but de préparer la succession d’un Enyeama vieillissant (34 ans). Et si l’équipe dirigeante nordiste a depuis changé, cela n’empêche pas cet intérêt de subsister. Ainsi, selon nos informations, le directeur sportif Luis Campos étudie le dossier menant au jeune homme de 20 ans, qui a disputé 7 matches de Ligue 2 avec Tours cette saison depuis son retour de blessure début novembre.