Débarqué cet été à l’Inter Milan en provenance de Santos contre un chèque de près de 30 millions d’euros, Gabigol tarde à s’imposer en Lombardie, et ce, en dépit de l’arrivée d’un nouveau coach sur le banc des Nerazzuri (Stefano Pioli). Pour autant, le Brésilien de 20 ans n’envisage pas encore la possibilité d’un départ prématuré, conscient qu’il doit prouver davantage pour espérer gagner sa place.

« Je ne suis pas forcément heureux de ne pas jouer, mais je n’envisage pas de partir », a ainsi déclaré le jeune buteur dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et d’ajouter, plus motivé que jamais : « Je sais que je dois être patient, je me suis entraîné tous les jours pour progresser et chaque jour, je sens que je m’adapte de mieux en mieux au championnat italien. Mon ambition est donc de poursuivre à l’Inter. » Une bonne nouvelle, on l’espère, pour les hommes de Stefano Pioli.