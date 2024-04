Inter Milan : la folle soirée de Marcus Thuram

Sa mission était grande à son arrivée libre en provenance du Borussia Mönchengladbach. Dans une attaque de l’Inter Milan orpheline de Romelu Lukaku, Marcus Thuram se devait de réaliser une grande saison aux côtés de Lautaro Martinez. Près d’un an plus tard, le contrat est largement rempli pour l’international français (18 sélections, 2 buts). Auteur d’une première saison formidable avec les Nerazzurri, l’attaquant de 26 ans a été un acteur majeur du 20e titre de champion de Serie A pour le club lombard avec douze buts et onze offrandes au compteur en championnat.

Hier encore, lors du derby de la Madonnina face à l’AC Milan (1-2), l’ancien de l’EA Guingamp a été prépondérant. C’est simple, c’est lui qui a inscrit le deuxième but des siens à la 49e minute. Et avec la réduction de l’écart de Fikayo Tomori en fin de rencontre, la réalisation du Français est synonyme de victoire et de sacre en championnat. Un moment qui restera sûrement gravé tout au long de sa carrière et que Marcus Thuram a bien célébré. Provoquant dans un premier temps les tifosi de l’AC Milan, le natif de Parme s’est ensuite livré à plusieurs interviews dans lesquels il avait beaucoup de choses à dire.

Marcus Thuram remercie Thierry Henry

Remportant le premier gros trophée de sa carrière à 26 ans, Thuram a savouré le moment et n’a pas caché son immense joie dans un premier temps : «c’était un match de fou pour vivre quelque chose de fou. On voulait gagner ce match pour nos tifosi et on y est parvenu, c’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier.» Accompagné par son père qui était en tribunes, "Tikus" a enlevé son maillot pour célébrer dans un stade de San Siro qui a été coupé en deux, entre supporters des deux clubs milanais, suite aux célébrations des Nerazzurri.

Toujours dans l’euphorie de l’une des premières soirées de célébration de sa carrière, l’attaquant d’1m92 a repris ses esprits pour adresser un joli message à Thierry Henry : «j’aimerais remercier Thierry Henry. S’il regarde cette vidéo, je le remercie pour tous les conseils qu’il m’a donnés depuis le début de ma carrière. C’est l’oncle qui est là pour moi dans les bons comme mauvais moments, il me dit tout le temps la vérité et aujourd’hui, je veux prendre le temps de le remercier. Si je suis là, c’est aussi grâce à lui.» Irréprochable sur le pré hier comme tout au long de sa première saison avec les Interistes, Marcus Thuram a également bien profité de cette soirée de célébration qui restera gravée dans le marbre pour lui et sa carrière.