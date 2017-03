Six petits mois et puis s’en va... Jesé a fait un passage éclair au Paris Saint-Germain. Acheté 25 millions d’euros, le Canterano n’a pas réussi à convaincre dans l’Hexagone. Prêté à Las Palmas jusqu’au 30 juin prochain, l’Espagnol veut se refaire la cerise. Dans un long entretien accordé à Marca, Jesé est revenu sur son échec dans la capitale française.

« Unai a de très bonnes idées concernant le football. C’est un bon entraîneur. Quand il m’a fait joué après l’appendicite, je n’étais pas bien. Il a fallu quelques semaines pour que je retrouve le rythme, pour être bien....Car je ne me sens pas encore très bien . Quand j’ai été meilleur, l’équipe était faite et il y avait moins d’opportunités. Il y a eu des matches que nous n’avons pas gagné et il n’y avait pas de changement. Nous avons eu une discussion et les deux parties étaient d’accord. Il m’a dit que je pourrais jouer quelques matches mais que le meilleur était de partir pour retrouver de la continuité et revenir fort à l’intersaison, pour voir si je peux jouer. »