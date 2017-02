Après six mois de galère à Wolfsbourg, Julian Draxler vit des débuts de rêve au Paris Saint-Germain. Buteur dès sa première apparition, l’Allemand a déjà scoré à 5 reprises pour le club francilien, participant notamment au festival de mardi soir contre le FC Barcelone.

Et entre deux rencontres, le champion du monde 2014 s’est même permis une petite session freestyle aux côtés de Séan Garnier et MossWassim. L’occasion pour lui de réussir quelques jolis gestes et même de s’offrir un petit pont sur l’un de ses compères du jour ! Une magnifique action à retrouver sur la chaîne YouTube de S3 Freestyle.