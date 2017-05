Benjamin Mendy a passé un palier cette saison avec l’AS Monaco et quel palier ! Le latéral gauche a été fraîchement élu dans l’équipe type de la Ligue 1, a connu sa première sélection en équipe de France et est en passe de remporter le championnat de France. Dans une interview accordée à Onze Mondial, le joueur de 22 ans a expliqué devoir cette réussite actuelle à Marcelo Bielsa, qu’il a connu à l’Olympique de Marseille.

« J’avais déjà ce niveau, mais il (Bielsa) m’a fait atterrir dans un autre monde. Tu n’as même pas idée. Il m’a fait bouffer des vidéos comme jamais ! Au début il me mettait devant des vidéos et je m’endormais, mais lui il était content. J’étais choqué. Au bout d’un moment j’ai arrêté de dormir, et inconsciemment je me suis dit : "Vas-y, attend je vais regarder deux minutes son truc quand même." Après ça, il me parlait, je lui parlais, on se repassait les actions ensemble. (...) J’ai kiffé de ouf.(...) Il m’a dit : "Voilà pourquoi au début je te laissais dormir. Tu as dormi, dormi, dormi et le jour où tu as décidé de regarder, tu t’es intéressé de toi-même. Alors que si je t’avais poussé à regarder les vidéos, tu ne te serais jamais intéressé." Enfin c’est de la psychologie, tout ça. Il est trop fort Marcelo ! »