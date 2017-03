Dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps a évoqué l’épineux cas Benzema. Si le sélectionneur a laissé la porte grande ouverte à l’attaquant du Real Madrid, il n’a pas indiqué une date de retour et a décidé de continuer d’entretenir le flou autour de l’avenir de l’international tricolore chez les Bleus.

Une situation qui agace tout particulièrement Christophe Dugarry qui, sur les ondes de RMC, ne comprend pas pourquoi une décision ferme et tranchée n’est pas annoncée publiquement par le sélectionneur des Bleus. « Il n’y a que des déclarations positives de Deschamps autour de Benzema et, à l’arrivée, tu ne le sélectionnes jamais. A un moment ou un autre, j’ai l’impression que Deschamps entretient un flou, ça m’agace. Je me mets à la place du joueur… Ça fait un an et demi qu’il n’est pas sélectionné, qu’il n’est pas sélectionnable, même si on nous explique que oui. Enfin, vu son niveau, s’il était sélectionnable, il serait sélectionné. »