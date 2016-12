Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain, l’attaquant argentin de la Juventus Turin, est revenu sur son arrivée en Europe et notamment sa jeunesse au Real Madrid.

« Le Real ? J’y suis arrivé à 18 ans et j’ai beaucoup grandi. J’ai eu les bons coéquipiers : Raul, Van Nistelrooy et Roberto Carlos qui m’ont beaucoup aidé à m’intégrer. Raul était déjà une légende. Le plus beau souvenir ? Le premier championnat avec Madrid avec Capello sur le banc. Je suis arrivé en janvier et nous étions à 14 points derrière Barcelone » , s’est rappelé Pipita.