La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie ce jeudi et a pris des décisions lourdes concernant certains joueurs. Ainsi, Milan Bisevac, pour son coup de poing sur Ivan Santini lors de Caen-Metz (3-0, 18e journée), sera suspendu pour 6 matches fermes ! Benjamin Mendy, auteur d’un coup de pied sur Corentin Tolisso lors de Monaco-Lyon (1-3, 18e journée), prend lui 5 matches dont 1 avec sursis.

Le Bordelais Jérémy Ménez, pour son exclusion face à Montpellier (4-0, 18e journée), et le Guingampais Ludovic Blas, pour son rouge en Coupe de la Ligue contre l’OL (2-2, 8e de finale), écopent de 3 matches fermes. Le Stéphanois Jessy Moulin et le Dijonnais Cédric Varrault, expulsés contre Lorient et Nice, prennent eux deux matches fermes, tandis que le Nantais Abdoulaye Touré prend deux matches dont un avec sursis. On ne plaisante pas avec la discipline !