Transféré en 2015 de Monaco à United, Anthony Martial a marqué, face à Reading, son 23 buts sous les couleurs des Red Devils. Il n’est plus qu’à deux longueurs des 25 buts. Ce seuil est l’une des conditions qui déclenchera une des trois primes de 10 millions d’euros promis par United à Monaco lors de la transaction.

Monaco empochera également 10 millions de plus si son ex-joueur atteint les 25 sélections en équipe de France, chose qui paraît réalisable puisqu’il en est déjà à 15 sélections. Les derniers 10 millions d’euros sont les plus compliqués à récupérer pour Monaco. En effet le contrat stipule qu’Anthony doit finir dans les 10 premier dans la course au ballon d’or. Si Martial réalise toutes ses prouesses, le total de son transfert aura coûté 80 millions d’euros à Manchester United.