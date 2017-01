Le président du MHSC a très sévèrement taclé son entraîneur et ses joueurs après leur défaite (5-0) à Lyon en Coupe de France ce dimanche. Interviewé sur France Bleu Hérault, Louis Nicollin tire la sonnette d’alarme.

« Je me pose de questions (…) je vais dire à mon fils de ruer dans les brancards. Moi je clame qu’il fallait recruter un grand défenseur, l’entraîneur est caractériel (…) Ce n’est pas normal qu’on prenne deux buts à Lyon en 10 min, on n’est pas une équipe amateur ! C’est grave. Je suis en colère contre mon entraîneur et mon équipe. Je commence à en avoir plein le cul. On n’a pas les moyens de le licencier, mais c’est à lui de faire son boulot. On a une cellule de recrutement qui ferait mieux d’aller au cirque Pinder, en juin ça va bouléguer, on n’a pris que des pipes. Il faut un grand défenseur et pas que des pipes et un bon attaquant, on a suffisamment de milieux de terrains » a déclaré Louis Nicollin, furieux.