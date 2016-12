Montpellier se laisse-t-il tenter par un incroyable coup sur le marché des transferts en se penchant sur le cas d’Emmanuel Adebayor, libre de tout engagement ? C’est en tout cas ce qu’annonçait ce matin L’Équipe, affirmant que le club héraultais était intéressé par le profil du Togolais de 32 ans.

Seulement, joint par RMC, le président Louis Nicollin a tenu à calmer d’entrée de jeu les choses : « C’est du n’importe quoi, il n’a jamais été question qu’il signe chez nous. En plus, il va disputer la CAN (14 janvier-5 février) en janvier donc ce serait débile. Nous, on en a rien à cirer d’Adebayor, voilà », a-t-il lancé. Voilà qui est dit.