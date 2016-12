Passé par le FC Metz et l’AS Monaco, Emmanuel Adebayor (32 ans) pensait faire son retour en Ligue 1 cet automne, du côté de l’Olympique Lyonnais. Les Gones, alors à la recherche d’un attaquant, ont creusé la piste menant à l’attaquant, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Crystal Palace, allant même jusqu’à le recevoir pour un entretien au sommet. Finalement, après avoir recruté le jeune Jean-Philippe Mateta (19 ans), l’OL stoppait les négociations, laissant le Togolais sur le marché.

Mais l’intéressé peut toujours croire à un come-back en France dans les prochaines semaines. L’Équipe assure en effet dans son édition du jour que Montpellier étudie sérieusement son profil en vue du mercato d’hiver. Frédéric Hantz lui-même l’a confié au quotidien sportif. « Du fait de l’indisponibilité de (Casimir) Ninga (rupture des ligaments croisés du genou), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c’est Adebayor, je ferai le maximum pour qu’il soit le meilleur possible. Si c’est un autre, je ferai… la même chose », a confié le coach héraultais.

Hantz est partant, Nicollin beaucoup moins...

Seulement, si le technicien montpelliérain ouvre la porte à l’arrivée de l’ancien d’Arsenal, de Manchester City, de Tottenham ou du Real Madrid, sa direction, elle, se montre plus sceptique sur cette option. « Nous, on n’a pas trop envie. On a assez dépensé de sous cette année », a lâché le président du MHSC Louis Nicollin dans les colonnes du journal. Le patron pailladin préférerait en effet d’abord régler un autre dossier, le chantier de la défense centrale avec la succession ouverte de Vitorino Hilton (37 ans), avant de penser à d’autres secteurs de jeu.

Par ailleurs, la participation d’Adebayor à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (14 janvier-5 février 2017) avec les Éperviers pose évidemment question. À court de rythme, le longiligne buteur compte en effet sur cette compétition pour se remettre à niveau, physiquement d’abord. Montpellier, de son côté, aurait besoin d’un élément disponible et efficace d’entrée de jeu. Alors, les pensionnaires de La Mosson iront-ils au bout de cette idée ? La concurrence est rude sur le coup, puisqu’il dispose par ailleurs d’options en Chine et en Espagne. Réponse dans les prochains jours.