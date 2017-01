Arsenal a plusieurs dossiers chauds à gérer cet hiver 2017. Les Gunners espèrent toujours faire prolonger Alexis Sanchez et Mesut Ozil, tous les deux en fin de contrat le 30 juin 2018. Si ces deux cas demeurent épineux pour le moment, notamment pour le Chilien très courtisé, les Londoniens ont su gérer parfaitement trois autres dossiers.

En effet, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont annoncé ce jeudi les prolongations d’Olivier Giroud, de Francis Coquelin et de Laurent Koscielny. Les durées de ces contrats n’ont pas été dévoilées par le club anglais.

We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u

— Arsenal FC (@Arsenal) 12 janvier 2017