Crystal Palace va se montrer très actif dans la dernière ligne droite du mercato. Dix-huitièmes de Premier League, les Eagles veulent assurer leur maintien et comptent se renforcer durant ce mois de janvier.

Une recrue est arrivée ce lundi. En effet, Sunderland a annoncé le départ de Patrick van Aanholt (Sunderland) à Crystal Palace. Les Eagles ont dans la foulée officialisé son arrivée pour 4 ans et demi. Le montant n’a pas été dévoilé.

#CPFC are delighted to announce the signing of @pvanaanholt on a four-and-a-half year deal for an undisclosed fee ! #WelcomePatrick pic.twitter.com/aw357Wtcoj

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 30 janvier 2017