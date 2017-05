Mercredi, dans les colonnes du Progrès, Maxime Gonalons mettait la pression sur ses dirigeants concernant la prolongation de son contrat qui court pour l’instant jusqu’en 2018 avec l’Olympique Lyonnais : « Il me faudra des garanties sur l’avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d’une table comme on l’a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J’ai besoin d’avoir des ambitions en face de moi ».

Des dires qui n’ont pas laissé Jean-Michel Aulas insensible, et qui a souhaité effectuer un petit rappel à l’ordre de son capitaine, l’incitant à se concentrer sur le match contre l’Ajax Amsterdam, jeudi soir, en demi-finale de Ligue Europa : « Je suis persuadé que Max, sous contrat avec l’OL, va montrer la voie au regard de ses déclarations. Ce n’est pas le moment de parler de soi-même quand on s’apprête à affronter un combat qui engage toute l’institution et le groupe. Je compte donc maintenant sur lui pour être un leader dans la préparation du match puis au cours de celui-ci. Le public a besoin de mots positifs » propos rapportés dans l’Équipe de jeudi.