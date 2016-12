Le prochain mercato hivernal arrive à grands pas. Et qui dit marché des transferts, dit logiquement rumeurs. Et pour l’OL, la dernière en date mène à Benoît Trémoulinas (31 ans), plus en odeur de sainteté du côté du FC Séville.

Interrogé par un supporter lyonnais sur Twitter, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à s’exprimer sur ces bruits de couloir. Et pour le moment, le président du club rhodanien ne semble pas emballé par la situation de l’international tricolore, en manque de temps de jeu depuis le début de saison ( il n’a pas joué la moindre minute depuis mai dernier, ndlr). « Il n’a plus joué et il est blessé ! », a posté le dirigeant lyonnais.