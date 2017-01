RMC Sport indiquait il y a quelques heures que l’Olympique Lyonnais avait passé la vitesse supérieure pour recruter Memphis Depay en formulant une première offre, dont le montant n’avait pas été dévoilé.

Cependant, Sky Sports vient apporter davantage d’informations. En effet, d’après le média britannique, le club de Jean-Michel Aulas a proposé près de 15 millions d’euros à Manchester United pour récupérer l’international néerlandais de 22 ans.

BREAKING : Sky sources : Lyon's rejected bid for Manchester United winger understood to be in the region of £13m : https://t.co/ldHGmUWO4r

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 12 janvier 2017