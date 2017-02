27. Il y a deux ans, au cours de la saison 2014-2015, Alexandre Lacazette avait inscrit 27 buts, sa meilleure performance en carrière dans le championnat de France de Ligue 1. Déjà auteur de 22 réalisations cette saison, le canonnier de l’Olympique Lyonnais aspire tout naturellement à battre son record.

« J’y pense, j’ai envie de battre ce record et d’aller encore plus loin. Je vais être sérieux et travailler encore. Je suis mieux qu’il y a deux ans, je suis plus en confiance et plus confiant de mes qualités. Avec mes partenaires, je pense que je pourrai battre mon record », avance le Guadeloupéen.