Yassine Benzia a été le bourreau de l’Olympique Lyonnais ce samedi après-midi. L’attaquant du LOSC a ainsi inscrit un doublé face à son club formateur, grand artisan du succès lillois (1-2). Le numéro 9 des Dogues a d’ailleurs étonné son monde en célébrant ses deux réalisations.

Une réaction qu’il justifie en zone mixte : « Dès le premier ballon que je reçois, j’ai droit à une bronca du public. Je n’ai pas compris, mais je me suis alors dit "pourquoi pas célébrer mes buts ?" Comme je l’ai dit et répété, je dois tout à ce club, je suis fan de ce club, je lui souhaite le meilleur pour les échéances futures. Je respecte le président et tous les joueurs », indique celui qui nous confiait encore ce vendredi toute son admiration envers l’OL.