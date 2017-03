Alphonse Areola est désormais le numéro deux au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Complètement dépassé par les événements lors de ses dernières sorties, il avait vu Kevin Trapp reprendre sa place de titulaire. Mais en Coupe de France, c’est le Français qui était titulaire ce mercredi face à Niort (0-2). Il n’avait plus joué depuis le 7 février 2017 et un match face à Lille (2-1).

Après le match, le joueur formé au PSG était très heureux d’avoir pu débuter, comme il l’a dit en zone mixte, dans des propos recueillis par L’Équipe. « Ça fait du bien de jouer. À moi de continuer à travailler et, dès que j’ai l’opportunité de jouer, de montrer un bon visage ». L’ancien Bastiais a fait un bon match, n’encaissant pas de but et sauvant son équipe en fin de match.