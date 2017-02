Les deux jeunes pousses du Paris Saint-Germain ne s’entraînent plus avec les pros depuis la fin du mois de janvier, tout comme Jean-Kévin Augustin. Lorenzo Callegari et Alec Georgen sont très peu utilisés par Unai Emery cette saison, et encore moins depuis les arrivées de Giovani Lo Celso, Gonçalo Guedes et Julian Draxler. Les places dans le groupe sont donc devenues chères.

Le latéral et le milieu de terrain auraient pu partir en prêt cet hiver pour gagner du temps de jeu, mais le PSG a fermé la porte. D’après L’Équipe, les dirigeants tiennent aux deux jeunes talents et ont prévu de parler prochainement avec eux. Leurs contrats arrivent à échéance en été 2018.