Convoité par plusieurs écuries anglaises dont Liverpool, Julian Draxler a finalement décidé de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Un choix qui a déçu le coach des Reds, Jürgen Klopp. En conférence de presse hier, lorsque le transfert n’était pas encore officiel mais déjà bouclé, l’Allemand n’a pas hésité à critiquer le choix du joueur, laissant entendre qu’il est motivé par l’argent.

« On croit que si quelqu’un est uniquement motivé par l’argent, à un certain point, quand il aura besoin de montrer du caractère, il ne le fera pas. Les joueurs doivent savoir qu’il peuvent gagner beaucoup d’argent ici, de façon raisonnable, mais nous ne ferons pas de folies. On veut convaincre les joueurs du caractère spécial de ce club. [...] Je peux vous dire que nous ne voulons pas motiver les joueurs avec de l’argent, mais plutôt avec la direction que nous prenons », a confié l’ancien du Borussia Dortmund.