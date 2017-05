Le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Maxwell, disputera son dernier match de sa carrière au Parc des Princes, ce samedi, face à Caen. Outre l’hommage réservé par les dirigeants, et (surement) par les supporters, le Brésilien va surtout manquer à ses coéquipiers. Dans une interview parue sur le site du PSG, Serge Aurier a loué les qualités de son partenaire.

« C’est un grand monsieur, quelqu’un de très professionnel. Depuis que je suis au Paris Saint-Germain, c’est un exemple dans notre vestiaire. C’est vraiment l’exemple à suivre au niveau du professionnalisme. Il est juste, droit, toujours en train d’encourager. Nous, jeunes, avons beaucoup appris auprès des grands, dont Max fait partie. Il est calme, a beaucoup de talent… on en a tous profité. Je l’ai beaucoup regardé jouer. Je pense que je serais ému samedi. Il a été très important pour nous cette saison, mais aussi tout au long de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. J’aurai un petit pincement au cœur. J’espère que nous allons lui offrir une belle victoire… et qu’il va marquer ! » En tout cas, on vous le souhaite, comme dirait Paganelli.