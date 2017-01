Gonçalo Guedes a signé au Paris Saint Germain. Le joueur est méconnu du grand public. Qui de mieux pour en parler que son compatriote, Pedro Miguel Pauleta, joueur emblématique du PSG. Le Portugais aux 109 buts dans le club de la capitale, a donné son avis sur le nouvel ailier des Rouge-et-Bleu au micro de PSG TV.

« Je le connais très bien. Il est en sélection des U21 du Portugal. Je l’ai vu grandir entre ses matches en club et ses matches en sélection. C’est un grand talent, il a de belles qualités physiques et est très doué techniquement. Il peut apporter au Paris Saint-Germain. Il a toute la qualité pour s’imposer à Paris. Ici, il va grandir et progresser. Cela fait deux saisons qu’il évolue en équipe première du Benfica. Il a également participé à la Champions League, cela veut donc dire qu’il a de la qualité. A lui de démontrer sa valeur et de faire preuve de patience. Gonçalo est encore jeune et sa marge de progression est importante. »