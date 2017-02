Pièce maîtresse du Paris Saint-Germain, Marco Verratti est rapidement devenu l’un des piliers de l’effectif des Rouge-et-Bleu depuis son arrivée en 2012 en provenance de Pescara. Indispensable dans la capitale française, le milieu de terrain de 24 ans plaît au FC Barcelone, futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à As, l’international italien a indiqué être flatté par l’intérêt du club espagnol à son égard.

« Bien que je sois dans un projet fantastique et que je me sente à la maison, n’importe qui jouerait au Barça. C’est toujours la meilleure équipe du monde. Ils ont trois des meilleurs joueurs avec ses attaquants. Plus Iniesta. Iniesta, Messi et Neymar inventent une action en une seconde (...) Qu’une grande équipe comme le Barça pense à toi, c’est un motif de fierté et t’oblige à travailler plus. C’est une très grande équipe mais je pense au présent, pas au futur », a déclaré l’Italien, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021.