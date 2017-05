Présent en conférence de presse à l’occasion du Media Day du Real Madrid avant la finale de la Ligue des Champions de samedi, Zinedine Zidane a répondu aux questions sur l’interminable débat qui agite l’Espagne à quelques jours de ce grand rendez-vous : qui d’Isco ou de Gareth Bale doit être titulaire face à la Juventus ?

« Ce sont des décisions difficiles, comme d’habitude. J’ai 23 joueurs et je dois en choisir 11. Il y a des joueurs qui ont fait une saison extraordinaire et qui ne seront même pas convoqués, c’est ça le plus compliqué pour moi. Je ne vais pas vous dire si j’ai décidé ou non. C’est normal qu’il y ait un débat parce que ce sont deux très bons joueurs, mais je ne me laisse influencer par rien. On sait ce qu’on veut. [...] Les deux peuvent jouer ensemble ! Ils l’ont fait 16 fois cette saison. Les deux arrivent dans un bon moment pour cette finale, même si Gareth a moins joué. On sait le joueur qu’est Isco et ce qu’il a fait en cette fin de saison », a confié l’entraîneur français.