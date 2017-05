Comme nous l’annoncions mercredi, Antoine Kombouaré serait très intéressé par l’idée de s’asseoir sur le banc de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Cependant, les deux clubs ne semblent pas sur la même longueur d’onde : « Je suis fan de Wayne Rooney et ce n’est pas pour autant qu’il viendra à Guingamp », a d’abord lâché Bertand Desplat, président de l’EAG à l’Équipe.

Dans le Progrès, le président des Verts - Roland Romeyer - a lui aussi indiqué que l’ancien entraîneur du PSG ne risque par de rejoindre le Forez cet été : « Il était libre la saison dernière, comme Gourvennec. Si Christophe nous avait quittés il y a un an, ces deux entraîneurs nous auraient fortement intéressés, car ils étaient en fin de contrat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et je peux vous affirmer, droit dans les yeux, que nous ne sommes pas en contact avec Guingamp, ni avec son entraîneur ».